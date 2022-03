Bianca: Chiar credeți că atunci când merg la baie, vreau să atrag privirile tuturor?! Chiar credeți că aleg să-mi fac viața de un milion de ori mai complicată?

Dacă ești altfel decât ceea ce oamenii consideră a fi normal, în România este greu de trăit. Ne-o arată Bianca. Tânăra a spus cât de greu este să trăiești într-o țară în care a fi persoană care face parte din LGBTQIA+ este o adevărată provocare.

„Vă vine să credeți că am intrat în 2022 și încă sunt oameni care au impresia că să fii fată și să arăți ca mine și să ai orientarea mea sexuală este o alegere?! Nu, nu este o alegere! Dacă aș putea să aleg, credeți că eu aș alege ca, de fiecare dată, când îmi folosesc certificatul verde să fiu întrebată cine este Bianca? De fiecare dată trebuie să explic că este certificatul meu. Dacă aș putea să aleg, credeți că eu aș alege ca, atunci când merg să îmi fac abonament la metrou, lumea să se uite ciudat la mine? Credeți că aleg ca atunci când mi se demagnetizează cartela de metrou și spun că mi s-a demagnetizat cartela, să fiu întrebată dacă am furat cartela sau dacă am găsit-o pe jos?!

Chiar credeți că eu aleg să fiu oprită de poliție când sunt la volan pentru a mi se cere permisul pentru a vedea dacă sunt minoră? Credeți că eu aleg să nu pot să-mi cumpăr țigări sau alcool fără buletin, iar atunci când arăt buletinul să se uite lumea ciudat la mine?!

Chiar credeți că atunci când merg la baia publică, la baia de femei, pentru că evident sunt femeie, vreau să atrag privirile tuturor?! Chiar credeți că aleg să-mi fac viața de un milion de ori mai complicată, așa de nebună? De ce aș alege așa ceva? Singura alegere pe care o fac este aceea că aleg să mă amuz de treburile acestea și să nu le las să mă consume. Aleg să nu mă enervez și să râd de treaba aceasta. Așadar nu este o alegere!”, a spus Bianca.

