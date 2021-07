Bătaie cruntă între o fată și un băiat, filmată în sala de clasă a unui liceu din Tecuci - VIDEO

Scene șocante în Tecuci. O fată și un băiat au început să se lovească cu pumnii și cu picioarele sub privirile colegilor. În timp ce unii interveneau să îi despartă, alții filmau bătaia.

După ce imaginile au apărut pe internet, reprezentanții Inspectoratului Județean Galați au anunțat că au deschis o anchetă. Bătaia avut loc într-o sală de curs, înainte de începerea vacanței, la Colegiul Național de Agricultură și Economie, transmite Realitatea Plus.

Totul ar fi pornit de la o poveste de iubire

Directorul Liceului Tehnologic a aflat că totul a pornit de la o poveste de iubire care a semănat discordia între două fete. În sprijinul uneia dintre ele a intervenit fratele ei geamăn, elev în aceeași clasă, potrivit PRO TV.

La școală s-au aflat părinții elevilor implicați în altercație, dar și un echipaj de poliție. Potrivit conducerii școlii, atât elevii care s-au bătut, cât și cel care a filmat incidentul, se vor alege cu nota scăzută la purtare.

Elevă, bătută cu picioarele pe holul unei școli din Timiș

Cazurile de violență între copii devine o problemă reală în România. În ultima vreme tot mai mulți minori sunt implicați în astfel de incidente. Mai grav este faptul că multe dintre cazuri se întâmplă chiar în școli, sub nasul profesorilor. O elevă de 14 ani a fost lovită cu picioarele, trasă de păr și trântită de mai multe colege pe holul unei școli din Timiș, transmite PRO TV. Incidentul s-a produs la mijlocul lunii iunie. Niciun profesor nu a fost în preajmă ca să intervină. În timp ce poliția a deschis o anchetă, reprezentanții inspectoratului școlar a încercat să se se spele pe mâini pentru lipsa de implicare a cadrelor didactice. Eleva lovită cu picioarele, trasă de păr şi din nou bătută are 14 ani. Agresoarele sunt colege din clasele a V-a şi a VI-a.

Tot în luna iunie, Un elev de la Liceul „Matei Corvin” din Hunedoara ar fi fost strâns de gât de către un profesor. Incidentul s-ar fi petrecut chiar în timpul unei acțiuni de prevenire a violenței în școli, iar în curte erau mai mulți polițiști. Mai multe informații, găsești AICI.