Stiri

DCNews Stiri Anamaria Gavrilă vs. Anca Alexandrescu: Scandal în polul suveranist la alegerile pentru Primăria București
Data actualizării: 00:05 04 Dec 2025 | Data publicării: 23:38 03 Dec 2025

Anamaria Gavrilă vs. Anca Alexandrescu: Scandal în polul suveranist la alegerile pentru Primăria București
Autor: Anca Murgoci

anca alexandrescu anamaria gavrila pot aur
 

Deputata Anamaria Gavrilă (POT) a lansat o serie de acuzații la adresa AUR și a Ancăi Alexandrescu, într-o intervenție la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Parlamentara POT a afirmat că AUR nu a invitat partidul ei la discuții privind un candidat comun la Primăria Capitalei, însă a primit un telefon prin care i s-ar fi cerut să o susțină pe Anca Alexandrescu.

Anamaria Gavrilă (POT) a aflat din presă despre candidatura Ancăi Alexandrescu ca reprezentant al polului suveranist și a respins ideea că aceasta ar reprezenta suveranismul.

„Călin Georgescu are dreptate: Aceste alegeri nu sunt legitime”, a zis Anamaria Gavrilă care a zis că trebuia totuși și POT să aibă candidat „pentru că trebuie să joci, pentru că POT a fost ales partid parlamentar, oamenii ne-au dat votul să mergem în Parlament”.

Anamaria Gavrilă a afirmat că alegătorii suveraniști sunt anti-sistem, iar Anca Alexandrescu ar contrazice această idee

„Un candidat al suveraniștilor ar fi câștigat Primăria București. Nu ne-a invitat nimeni din AUR la nicio discuție. Doar am fost sunată de cineva să o susțin pe Anca Alexandrescu. Nu pot să vă zic cine m-a sunat. O cunosc pe respectiva persoană care m-a sunat, evident, dar nu vreau să-i zic numele. Mi s-a zis la telefon: „Știi că Anca Alexandrescu va candida și trebuie noi toți să o susținem”. Pe ideea că dacă o susține AUR, să o susținem și noi cei de la POT.

Nu vreau să zic cine m-a sunat. Nu m-a sunat Anca Alexandrescu. Eu am aflat de la televizor că Anca Alexandrescu era candidata a ceea ce se dorea a fi polul suveranist la Primăria Capitalei. Dar Anca Alexandrescu nu reprezintă suveranismul și nici ideea de suveranism. Suveraniștii sunt oamenii care s-au săturat de vechiul sistem. Anca Alexandrescu este parte din vechiul sistem. De 30 de ani a fost apropiată de PSD. Toate comunicările din Guvernele Dragnea, Năstase etc erau produse de Anca Alexandrescu. Suveraniștii au votat contra sistemului, da? Deci acum nu putem confunda produsul cu ambalajul”, a zis Anamaria Gavrilă la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

„S-a potrivit foarte bine ca Anca Alexandrescu să preia valul suveranist și să fie prezentatoare, Realitatea Plus să țină poza domnului Călin Georgescu, un an, pe ecranul televizorului. Anca Alexandrescu a susținut vaccinarea, de exemplu”, a mai zis Anamaria Gavrilă sugerând că doar rolul de realizatoare TV, susținătoare a suveranismului, era în regulă pentru Anca Alexandrescu.

Mesaj despre George Simion

„Nu cred că ar trebui să confundăm suveraniștii cu domnul George Simion. Înțelegeți? Nu are niciun efect și niciun impact pentru oameni. Poți fi mare în sondaje, dar dacă nu faci lucruri benefice pentru români... Un lucru benefic era să ne așezăm toți la masă - POT, AUR, SOS, împreună cu domnul Călin Georgescu... și să vedem care ar fi fost cel mai bun candidat, cu cele mai bune șanse. Îl puteam susține toți pe acel candidat”, a mai spus parlamentara POT la România TV.

„Nu aș fi acceptat candidatura Ancăi Alexandrescu nici dacă am fi fost întrebați înainte. Poate de-asta nici nu am fost întrebați”, a mai zis ea. 

Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri  

Video:

anca alexandrescu
anamaria gavrila
POT
aur
george simion
