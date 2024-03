Alți liberali trec în barca PSD. De această dată, cinci primari

Primarii de Anina, Ezeriș, Ticvaniu Mare, Naidăș și Zorlențu Mare au semnat adeziunile la PSD Caraș-Severin.

"Pentru a construi binele comun şi pentru a dezvolta societatea, este obligatoriu ca liderii comunităţilor să-şi dea mâna şi să lucreze împreună pentru îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor. Doar împreună, uniţi pentru atingerea unor obiective comun asumate, putem merge înainte. Asta am făcut astăzi primindu-i în echipa mea şi a PSD pe domnul Daniel Danu (viceprimar cu atribuţii de primar în oraşul Anina), pe domnul Măceşanu Ciprian Sebastian şi pe doamna Sima Mihaela Iasmina (primar şi viceprimăriţă în comuna Ticvaniu Mare), pe domnul Ioan Rusu (primar în comuna Ezeriș), pe domnul Marius Pohanka (primar la Naidăș) şi pe domnul Ion-Marius Ișfan (primar în comuna Zorlențu Mare). Pentru mine, este o bucurie şi o onoare să văd că tot mai mulţi aleşi locali apreciaţi şi respectaţi în comunităţile lor, oameni care au construit cu muncă şi pricepere, aleg să vină în proiectul meu şi al Partidului Social Democrat prin care vrem să arătăm că se poate și în Caraș", a anunțat Silviu Hurduzeu, președintele PSD Caraș-Severin, potrivit expressdebanat.ro.

"Vremea experimentelor politice volatile a trecut"

"Eu nu-mi ameninţ nici colegii, nici adversarii politici cu dosare penale, nu fac circ şi nu-mi ridic poalele în cap. De altfel, dacă este ceva ce am învăţat din cei aproape 30 de ani de politică în Partidul Social Democrat, acel lucru este că un lider trebuie să ştie să asculte şi să vorbească doar atunci când chiar are ceva de spus. Cei care vin lângă noi astăzi o fac cu inima deschisă şi din dorinţa ca lucrurile să se schimbe în bine în judeţul nostru începând cu 9 iunie. Vremea experimentelor politice volatile a trecut. Acum, Caraşul are nevoie de proiecte, seriozitate, muncă şi o echipă sudată. Acesta este angajamentul nostru.”, a mai spus Hurduzeu.

Potrivit surselor PSD citate de expressdebanat.ro, Mihaela Drăgilă, primărița comunei Lăpușnicu Mare, șefa femeilor liberale din Caraș-Severin și vicepreședinte la nivel național, Nicolae Orăvicean, primarul comunei Berliște, dar și Brian Filimon, primarul comunei Măureni, ar urma să schimbe tabăra.

