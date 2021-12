Alina Bondocu, make-up artist, a ajuns ”director de cabinet” la Digitalizare (ADR): Oricine se poate angaja aici/UPDATE

UPDATE:

Într-un drept la replică transmis redacției DCNews, se arată că Alina Bondocu este angajată a ADR ca operator call-center (vezi în articol și declarația acesteia). Conform dreptului la replică, nu există interacțiuni profesionale între Alina Bondocu și Octavian Oprea. ”Doamna Bondocu nu a ocupat niciodată funcția de director de cabinet al domnului Octavian Oprea - nici la momentul în care acesta era vicepreședinte al Autorității, nici de când este președinte al ADR.” mai arată sursa citată, care precizează că nu a primit solicitări de clarificare cu privire la situația prezentată.

Iată ce transmite Octavian Oprea, președintele ADR:

”Este a doua oară anul acesta când se încearcă discreditarea mea prin scandaluri mediatice. Acum se încearcă lansarea unei campanii de denigrare la adresa mea, cu acuzații halucinante despre aventuri inexistente.

La momentul diseminării în media a calomniilor, niciun așa-zis jurnalist nu m-a contactat să afle punctul meu de vedere, drept pentru care domniile lor vor trebui să probeze în instanță invențiile pe care mi le-au atribuit. Sper că mă voi întâlni curând, atât cu șefii de redacții care au preluat așa-zisa știre, cât și cu autorii materialelor calomnioase, la tribunal, deoarece o asemenea abordare mizerabilă nu poate rămâne nesancționată.

Ceea ce mă dezamăgește, personal, nu este faptul că mizeria curentă a plecat de la instituții media de tip click-bait, care își construiesc audiența din fonfleuri fără substanță. Mă întristează faptul că publicații care au pretenții de calitate a jurnalismului au preluat calomniile fără măcar să încerce să aibă o discuție cu mine, discuție care – sunt convins – ar fi lămurit lucururile.

Știu că a existat o vreme în care orice politician era dator cu o amantă, dar eu nu fac parte din acele generații și refuz să fiu tratat cu o lipsă de profesionalism flagrantă din partea reprezentanților mass-media.

Dar deoarece s-a optat pentru discreditarea mea publică, voi solicita instanței sume substanțiale, care să descurajeze un asemenea mod de a publica defăimări și calomnii, fără deontologie profesională și un minim bun-simț.

Vă asigur de deschiderea mea și a instituției pe care o conduc pentru o informare corectă a publicului, mai cu seamă că nu am fost contactat și nici nu mi s-a solicitat un punct de vedere în procesul de elaborare a acestor materiale.”

-----

Știrea inițială

Scandalul mocnit din ADR a ieșit la suprafață! Se pare că președintele instituției Octavian Oprea și-ar fi angajat presupusa amantă pe o funcție de conducere, de director de cabinet, arată RomâniaTV. Alina Bondocu, fostă animatoare și make-up artist, ar urma să pună umărul într-un domeniu esențial pentru România, digitalizarea.

Prezentă de un an în instituție, Alina Bondocu este o enigmă: nimeni nu ar ști cu ce se ocupă sau ce o recomandă pentru funcția de director de cabinet.

Se pare că ea a terminat Facultatea de Jurnalism la ”Spiru Haret”, dar a lucrat în alte domenii. A fost ”sandwich artist” la Subway UK & Ireland, unde ar fi promovat rapid de la feliatul mezelurilor la funcția de manager, mai arată sursa citată. Ulterior, s-a specializat în make-up, oferind machiaje profesionale la prețul de 250 de lei. În trecut, a început ca hostess în cluburile de noapte din București.

”M-am angajat acum 1 an la ADR. Am dat și un concurs de curând”

Sursa citată scrie că Alina Bondocu ar avea legături nu doar profesionale cu președintele ADR, motiv pentru care ea ar fi și ajuns director de cabinet. Deși pare că se va ocupa de un segment extrem de important pentru România, tânăra nu ar fi știut, până de curând, în ce instituție muncește. Ea s-ar fi recomandat de la Autoritatea Digitală a României, nu de la Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Vezi aici cum a scris Alina Bondocu numele instituției

”M-am angajat acum 1 an la ADR. Am dat și un concurs de curând. Oricine se poate angaja aici dacă dă un concurs. Am fost director de cabinet, dar acum sunt consilier gradul 1A la Ghișeul.ro” a spus ea, pentru sursa citată. Cu privire la legăturile mai mult decât profesionale cu președintele ADR, afirmă că ”Sunt niște acuzații destul de grave care nu-și au rostul. Eu sunt căsătorită de aproape 4 ani și sunt cu soțul meu de aproape 16 ani”.

Potrivit declaraţiei de avere, Alina Bondocu a obţinut în anul anterior venituri din servicii de frizerie în valoare de 148.000 lei.

Vezi aici declarație de avere

