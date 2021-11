Adopție gay în România. Vișinel Bălan: A salvat un copil din chinurile orfelinatului! Felicit curajul!

„Felicit tânărul/ persoana care a avut curajul să facă acest pas, de a salva un copil abandonat din chinurile orfelinatului. Felicit curajul Direcției pentru Protecția Copilului pentru că a ales să respecte legea. Asta înseamnă profesioniști. Felicitări”, a scris, luni dimineață, Vișinel Bălan, pe contul de Facebook. „În România, anual, aproximativ 9000 de copii sunt abandonați în orfelinatele groazei”, a adăugat președintele Consiliului Tinerilor Instituționalizați.

Persoana care a adoptat copilul este din Cluj, a precizat, ulterior, Vișinel Bălan, într-o intervenție telefonică la Antena 3. „Copilul este din categoria greu adoptabil, deci automat este vorba despre un copil care nu a fost agreat, acceptat de absolut nimic. Înțeleg că are până în șapte ani”, a spus Vișinel Bălan.

„Am apreciat că a dat șansa unui copil să aibă o familie”, a continuat acesta.

După ce a făcut pe Facebook anunțul „primei adopții gay din România”, Vișinel Bălan a precizat, la Antena 3, că există mai multe astfel de cazuri în țara noastră: „Înțeleg că nu este primul caz. Este primul caz de care am reușit să aflu. După ce am postat, am descoperit că sunt și alte cazuri care au reușit.”

Potrivit acestuia, procesul de adopție a durat în jur de cinci luni, „s-a și scurtat procedura de adopție”, a explicat, la Antena 3, Vișinel Bălan.

Mai puțină birocrație și sprijin mai mare din partea statului în procesele de adopție

Amintim că Ministerul Muncii anunțase că Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii adopției, care flexibilizează procedurile și crește sprijinul acordat de stat familiilor care adoptă.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, actul normativ asigură accesul echitabil pentru intrarea pe liste în procesul de potrivire pentru toți adoptatorii sau familiile adoptatoare, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor. De asemenea, acesta prevede obligativitatea anunțării adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la rezultatul potrivirii, prezentarea motivelor pentru care procedura de potrivire practică nu a fost inițiată și stabilirea unui termen în acest sens.

Perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost stabilită la 3 luni de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică.

De asemenea, consilierea copilului de către psihologul echipei multidisciplinare devine obligatorie după fiecare potrivire practică încetată în cadrul căreia a avut cel puțin o întâlnire a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare.

„Normele de aplicare a Legii adopției introduc o soluție legislativă pentru copil în situația în care pe parcursul potrivirii practice acesta nu se acomodează cu adoptatorul, stabilindu-se că în acest caz se reia procedura de potrivire inițială”, a mai informat Ministerul Muncii.

Potrivit acestuia, va fi eliminată birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate pentru conformitate cu originalul.

La sfârșitul lunii iunie, numărul familiilor atestate era de 3.172, în creștere față de anii precedenți, iar numărul copiilor declarați adoptabili a crescut cu peste 35% față de media anilor precedenți, ajungând la 4.850.