Trenul Connecting Europe Express ajunge în România în septembrie. Traseul complet, dezvăluit de Adina Vălean

Pentru a marca Anul European al Căilor Ferate, trenul Connecting Europe Express va străbate în curând toată Uniunea Europeană, timp de mai bine de o lună. Prin acest proiect, se propune testarea obstacolelor ce stau în calea creării unei rețele feroviare perfect interconectată și se dorește promovarea finanţării pentru infrastructura de transport, sustenabilă şi prietenoasă cu mediul.

Duminică dimineață, comisarul european pentru Transport, Adina Vălean, a anunțat că trenul Connecting Europe Express va ajunge în România pe 17 și 18 septembrie.

Printr-o postare pe Twitter, ea a transmis că „sunt bucuroasă să anunț această știre despre Anul European al Căilor Ferate de Ziua Europei: Connecting Europe Express va avea peste 70 de opriri în 26 de țări în drumul său de la Lisabona la Paris în această toamnă. Află când va trece printr-o stație apropiată de tine trenul nostru special.”

Happy to announce this #EUYearofRail news on #EuropeDay: Our #ConnectingEurope Express will pass by more than 70 stops in 26 countries on its way from Lisbon to Paris this autumn! Find out when our special train comes to a station near you: https://t.co/vvrKo7437P