A fost descoperită o exoplanetă "pufoasă", cu densitatea unei bezele

Densitatea planetei TOI-3757b - detectată cu ajutorul Telescopului Spațial TESS - poate fi asemuită cu cea a unei bezele, scrie Science Alert. Gigantul gazos orbitează o stea pitică roșie din constelația Vizitiul (sau Auriga), aflată la 580 de ani-lumină depărtare de Pământ.

Exoplaneta ”pufoasă” TOI-3757b este puțin mai mare decât Jupiter și are o masă cât 85 de Pământuri.

Prin comparație, Jupiter are o masă cât 318 Pământuri, cu o medie de densitate de 1,33 grame per centimetru cubic.

Densitatea medie a lui TOI-3757b este de 0,27 per centimetru cubic. Prin urmare, această exoplanetă este atât de ”pufoasă” încât nu este clar cum s-ar fi format atât de aproape de steaua sa. TOI-3757b finalizează o orbită la fiecare 3,43 zile, se arată în Astronomical Journal.

Stelele pitice roșii, așa cum este cea pe care o orbitează exoplaneta, sunt, de departe, cele mai numeroase din Calea Lactee. Acestea sunt foarte mici și reci, iar luminozitatea lor este atât de scăzută încât niciuna nu poate fi văzută cu ochiul liber. Asta, în condițiile în care totalizează în jur de 73% din toate stelele din galaxia noastră.

Fiind atât de mici, stelele pitice roșii ard mai încet și cu mai puțină intensitate decât aștri precum soarele nostru, ceea ce înseamnă că au o durată de viață considerabil mai mare. Durata de viață a soarelui nostru este estimată la 10 miliarde de ani. Prin comparație, stelele pitice roșii au o durată de viață de trilioane de ani.

Această longevitate, combinată cu abundența lor, înseamnă că viața, dacă ar fi să apară undeva, s-ar putea forma pe o planetă ce orbitează o astfel de stea pitică roșie. De aici și interesul oamenilor de știință pentru planete de genul TOI-3757b.

Totuși, stelele pitice roșii pot fi și foarte ”capricioase”, fiind capabile să iradieze și să sterilizeze orice exoplanetă aflată în apropiere și să-i distrugă atmosfera. Următoarele cercetări ne vor spune mai multe despre TOI-3757b, planeta nou descoperită.

Exoplaneta "prăjită". Are 500 de grade în atmosferă

Astronomii de la Universitatea din Pennsylvania au detectat, cu ajutorul telescopului spațial Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) al NASA, o nouă exoplanetă de mărimea lui Jupiter. Exoplaneta nou descoperită, numită TOI-3757 b, este puțin mai mare decât Jupiter, dar cu o masă considerabil mai mică, relatează Phys.org.

Exoplaneta își orbitează gazda, o pitică, la fiecare 3,44 zile. Temperatura acestei lumi extraterestre este estimată la aproximativ 500 de grade Celsius. Situată la aproximativ 578 de ani-lumină față de Pământ, steaua mamă TOI-3757 este o pitică M, cu aproximativ 37% mai mică și mai puțin masivă decât Soarele. Se estimează că are o vârstă de 7,1 miliarde de ani, iar temperatura sa se situează la un nivel de 3.639 grade Celsius.

TESS analizează în prezent aproximativ 200.000 dintre cele mai strălucitoare stele din apropierea Soarelui, cu scopul de a găsi exoplanete. Telescopul a identificat peste 5.400 de exoplanete candidate, dintre care 199 au fost confirmate până în prezent.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News